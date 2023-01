Pöttmeser Künstler Hannes Conrad stirbt im Alter von 68 Jahren

Plus Das Holz hatte es Hannes Conrad angetan. Aus ihm formte er kleine und große Kunstwerke. Viele Jahre hatte er ein Atelier in Pöttmes. Nun starb er im Alter von 68 Jahren.

Seine Kunst sollte sinnlich mit den Händen erfahren werden. Besucherinnen und Besucher durften sie anfassen, erfühlen. Das Holz hatte es Hannes Conrad angetan – vom Handschmeichler bis hin zu menschengroßen Skulpturen. Bei seinem schöpferischen Prozess beließ er dem Holz seine natürliche Schönheit. Von früh auf war er von Bäumen fasziniert und fotografierte sie im Wandel der Jahreszeiten, ehe er das Holz auch als Werkstoff für sich entdeckte. Später widmete er sich ihm ganz als freischaffender Künstler.