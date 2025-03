Aus der Pöttmeser Bücherei ist ein Medienzentrum geworden

Was einst klein begann, ist heute aus dem Leben der Marktgemeinde Pöttmes nicht mehr wegzudenken: Die Marktbücherei Pöttmes feierte am Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen – und das mit einem fröhlichen Fest für die ganze Familie. Auf rund 180 Quadratmetern wurde es zeitweise richtig eng, so groß war der Andrang. Viele Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, um mitzufeiern, in den Regalen zu stöbern – und sich vielleicht gleich ein neues Lieblingsbuch mit nach Hause zu nehmen.

