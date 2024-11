Ausbau der AIC28 und Grundsteuer im Gemeinderat

Um den Grundsteuer-Hebesatz ab 2025 sowie den Ausbau der Kreisstraße AIC28 im Oberland mit Geh- und Radweg geht es in der öffentlichen Sitzung des Pöttmeser Marktgemeinderats am Donnerstag, 7. November. Ein weiteres Thema ist der aktuelle Stand beim Breitbandausbau. Außerdem auf der Tagesordnung: die Bestätigung des ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes sowie seiner beiden Stellvertreter, eine Straßenbenennung im Baugebiet „An der Echsheimer Straße“ in Wiesenbach sowie die Wahl neuer Feldgeschworener. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Kultursaal im Pöttmeser Rathaus. Nach dem öffentlichen folgt ein nicht öffentlicher Teil. (AZ)