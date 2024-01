Pöttmes

Ausstellung von Christian Deutschmann in Pöttmes für alle Sinne

Plus Seit rund einem Jahr lebt Christian Deutschmann in Osterzhausen. Nun zeigte er im Pöttmeser Kultursaal eine Ausstellung für alle Sinne - darunter verschiedene Speisen.

Von Inge von Wenczowski

Im Pöttmeser Kultursaal wollte Christian Deutschmann am Wochenende den Besucherinnen und Besuchern seine Kunst im wörtlichen Sinne schmackhaft machen. Unter dem Motto „A Matter of Taste“ (auf Deutsch etwa: "Eine Frage des Geschmacks") hatte er Exponate in den unterschiedlichsten Techniken mitgebracht.

Deutschmann, der seit etwa einem Jahr im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen lebt, tritt stark für Empathie und Diversität ein. Das möchte er durch seine Werke verdeutlichen. Er betonte jedoch, dass die Ausstellung in Pöttmes keine Ausstellung im landläufigen Sinn sei. Sie stelle lediglich Auszüge aus seinen Arbeiten, eine Art Dokumentation, dar.

