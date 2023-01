Pöttmes/Baar

06:15 Uhr

Aus schnellem Glasfaserausbau in Pöttmes und Baar wird nichts

Mit der Firma UGG wollten die Gemeinden Pöttmes und Baar den Glasfaserausbau vorantreiben – vor allem in bislang unterversorgten Gebieten. Doch nun äußert das Unternehmen Zweifel an dem Projekt.

Von Nicole Simüller

Private Internetnutzer und Gewerbebetriebe in Pöttmes und Baar können nicht mehr auf einen schnellen Glasfaserausbau in den beiden Gemeinden hoffen. Denn daraus wird vorerst nichts. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz am Dienstag zwischen den Bürgermeistern der beiden Gemeinden, Beschäftigten der Verwaltung und zwei Vertretern von "Unsere grüne Glasfaser" (UGG).

