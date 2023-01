Droht beim Glasfaserausbau in Pöttmes und Baar eine Hängepartie?

Plus Pöttmes und Baar wollen den Glasfaserausbau vorantreiben. Der Auftaktabend mit der Firma UGG im Herbst war gut besucht. Doch nun macht sich Unsicherheit breit.

Über 100 Besucherinnen und Besucher kamen im Oktober zur Auftaktveranstaltung im Rathaus für den weiteren Glasfaserausbau im Gemeindegebiet von Pöttmes und Baar. Die Hoffnungen waren groß, die Versprechungen der Firma Unsere grüne Glasfaser (UGG) ebenfalls. Einen nahezu flächendeckenden Ausbau in den bislang unterversorgten Gebieten im gesamten Gemeindebereich sah die zuvor geschlossene Kooperationsvereinbarung vor. Der Ausbau in der FTTH-Variante (Glasfaser bis ins Haus) sollte eigenwirtschaftlich durch die UGG erfolgen. Einstimmig hatte der Marktgemeinderat die UGG aus mehreren Bewerbern ausgewählt. Inzwischen aber ist die Verunsicherung bei der Gemeinde sowie offenbar auch bei angehenden Kundinnen und Kunden groß.