Beichten in der "Bitt- und Collect-Box" für die Kirchenfassade

Beim Pöttmeser Pfarrfasching erlebt das Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Manches ist erfunden, manches nimmt wahre Begebenheiten auf die Schippe.

Hummeln, Piraten und Prinzessinnen bevölkern den Saal, der Teufel dirigiert das Blasorchester: „Herzlich willkommen zum Pfarrfasching!“, hieß es am Wochenende im Gasthaus Bachmeir in Heimpersdorf. Dort fanden die Verantwortlichen einen geeigneten Veranstaltungsort, nachdem der Ochsnwirt in Pöttmes Ende 2022 seine Pforten geschlossen hat. Vier Jahre musste auf die Sitzung, die gewöhnlich im zweijährigen Wechsel mit dem Pöttmeser Faschingsumzug stattfindet, verzichtet werden, jetzt konnten die Beteiligten Darsteller und Darstellerinnen wieder loslegen.

Monatelang wurde unermüdlich überlegt, Texte geschrieben und geprobt, um den Anwesenden im voll besetzten Saal ein abwechslungsreiches, humorvolles Programm bieten zu können. Dabei waren manche Geschichten schlicht und einfach erfunden, aber dennoch realitätsnah, andere wiederum nahmen tatsächliche Begebenheiten auf die Schippe.

54 Bilder So bunt war der Pöttmeser Pfarrfasching Foto: Inge von Wenczowski

Den Anfang machte der Elferrat um seine Vorsitzende Cilli Reichart, wobei auch die „Asylanten“ aus den neu dazugekommenen Pfarreien aus dem Oberland vorgestellt und begrüßt wurden. Anschließend kündigte Moderator Ernst Christoph Schmid, standesgemäß im Clownskostüm, auch schon die erste Nummer an. Dabei erfuhren die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ausgekochte Socken schon mal im Topf der Pfarrküche landen und kein guter Ersatz für eine Bowle sind. Die drei Angestellten des Pfarrers (dargestellt von Michaela Kessel, Christine Müller und Anna Treffler) hatten zudem eine findige Idee, um die Revitalisierung der Westfassade der Pöttmeser Pfarrkirche, eine Herzensangelegenheit von Pfarrer Thomas Rein, zu finanzieren: eine „Bitt- und Collect-Box“, in die nach der Beichte als zusätzliche Buße Geld eingeworfen werden könnte.

Nach den „Oidweibergeschichten“, in denen sich das als Filomela bekannte Quartett (Verena Egger, Veronika Schmid, Melanie und Theresa Reichhold) aus Schnellmannskreuth zur allgemeinen Erheiterung genüsslich über die Unzulänglichkeiten beim Älterwerden beiderlei Geschlechter ausließ, konnte sich ein Schneider (Josef Paula) nur schwer von einer neuen Soutane trennen, was seiner Frau (Cornelia Brummer) deutlich missfiel.

Eine humorige Einlage gab es von dem Quartett Filomela. Foto: Inge von Wenczowski

Für Abwechslung war jederzeit gesorgt und die einzelnen Aufführungen brachten gute Stimmung ins größtenteils fantasievoll verkleidete Publikum.

Wenn die Schnellmannskreuther Kirchenglocken ratschen

Dieses amüsierte sich prächtig, egal ob beim Kirchgang von Oma und Enkel (Cilli Reichart und Felix Grauvogl) oder beim Gespräch der neuen Schnellmannskreuther Kirchenglocken (Fanny Mühlpointner, Theresa und Melanie Reichhold). Diese schwelgten angeberisch in Erinnerungen an ihre glanzvolle Einweihung und mahnten zur Vorsicht beim Beichten, habe doch Kaplan André Schneider im Neffer Hans einen Doppelgänger.

Die Schnellmannskreuther Glocken freuten sich über ihren Auftritt im „Mittagsläuten" des Bayerischen Rundfunks: „Des hod ned amoi Bemas gschafft!" Foto: Inge von Wenczowski

Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit hatten sich Hedwig Obeser und Hermann Kühbacher überlegt. Das Stück um das oft vorhandene völlige Unverständnis beim Umgang mit moderner Technik zwischen Alt und Jung kam bei den Zuhörern und Zuhörerinnen gut an und wurde mit viel Gelächter quittiert.

Herrliche Ausreden, um das Ansinnen des Ehegattens (Helmut Specht) nicht erfüllen zu müssen, dachte sich Cilli Reichhart im Stück „Oma und Opa versuchen es nochmal“ aus. Dabei hatten die Gäste wahrlich das Gefühl, ein altes Ehepaar vor sich zu haben, so realitätsnah stellten die beiden ihre Figuren dar.

Eine herrlich authentische Vorstellung gaben Cilli Reichart und Helmut Specht als Oma und Opa. Foto: Inge von Wenczowski

Josef Appel, Erwin Schalk und Christian Hell nahmen in „Die Scheinheiligen und der Pfarrer“ in humoristischer Weise die Renovierung der Kirche in Heimpersdorf hoch. Zudem wurde über die Herkunft des neuen Kaplans gespottet: „Berlin ist ja nicht so schlecht! Woanders haben sie auch ausländische Pfarrer“, wurde da sinniert. Die kalten Temperaturen in der Kirche wurden ebenfalls nicht ausgelassen und flossen ins Gespräch ein.

Auch die kalte Kirche wird thematisiert

Dieses Thema griff auch Moderator Ernst Schmid auf, als er die nächste Nummer ankündigte. Er sagte, er ginge davon aus, dass Pfarrer Rein beim Tanztraining durchaus ins Schwitzen gekommen sei. „Das kann ihm bei der Predigt eher nicht passieren. Ich sage nur: sieben Grad!“, spielte er auf die aus Ersparnisgründen stark gesenkten Temperaturen an.

Die Vorgänge in den Pfarreien waren Thema bei diesem Beitrag mit dem Titel „Die Scheinheiligen und der Pfarrer". Foto: Inge von Wenczowski

Ihr tänzerisches Können stellten Thomas Rein und seine Mitstreiter beim anschließenden temperamentvollen „Piratentanz“ unter Beweis.

Das Finale und wohl auch eines der Highlights bildete das Stück „Mach mal Urlaub“. Der humorvolle Dialog zwischen dem Bayern auf der Suche nach dem perfekten Ort und Bier, alias Thomas Rein, und dem Angestellten eines Berliner Reisebüros (Kaplan André Schneider) trieb dem einen oder anderen Lachtränen in die Augen.

Auch beim Beobachten seltener Lebewesen, die sich als Kirchgänger entpuppten, sowie beim Auftritt als Vertretung für die „Goldene Stimme aus Prag“- Karel Gott- zeigte Pfarrer Rein ein ungeahntes schauspielerisches Talent.

Der Bayer (Pfarrer Rein links) und der Berliner (Kaplan Schneider) versuchen den perfekten Urlaubsort zu finden. Foto: Inge von Wenczowski

Die Blaskapelle Pöttmes sorgte unter der Leitung von Andreas Wenger gewohnt schwungvoll für den musikalischen Rahmen.

Die Vorsitzende des Festkomitees, Cilli Reichart, zeigte sich sehr zufrieden mit der Vorstellung. Besonders freute sie sich über die Zusage des ebenfalls anwesenden Pöttmeser Bürgermeisters Mirko Ketz für eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde.