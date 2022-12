Oranges Fahrzeug mit "Adlerauge" erfasst Straßen in Pöttmes und Baar

In diesen Tagen fährt durch die Gemeinden Pöttmes und Baar ein Messfahrzeug mit Kameras auf dem Dach. Es dokumentiert die Straßen und liefert wichtige Daten.

Ein orange-silbernes Messfahrzeug mit Kameras auf dem Dach wird demnächst durch die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes fahren. Auf diese Weise werden die Straßen in Pöttmes und Baar optisch erfasst. Das Ergebnis ist eine wichtige Datengrundlage für beide Gemeinden.

Laut einer Mitteilung nimmt der beauftragte Berliner Technologieanbieter Eagle Eye Technologies die Straßendaten genau auf und erfasst sie optisch. Danach werden die Daten für die VG aufbereitet und dokumentiert. Diese sollen als Grundlage für den Aufbau eines Straßenkatasters dienen. Mit Hilfe des erstellten "digitalen Geo-Zwillings“ kann die Verwaltung die Straßeninfrastruktur dann ganz gezielt verwalten, planen und sanieren.

Die erfassten Daten helfen, Straßensanierungen zu planen

Die Straßendaten sollen dazu beitragen, dass finanzielle Mittel für Unterhalt und Sanierung von Straßen möglichst optimal eingesetzt werden können. Dazu nimmt das Messfahrzeug die kommunalen Straßen und Wege genau auf. Günther Mayer von der Bauverwaltung der VG Pöttmes betont: "Die zuständigen Mitarbeiter haben die Straßenerhaltung im Blick, können Vergleiche zu bereits vorhandenen Daten ziehen, Prognosen ermitteln und Maßnahmen sinnvoll planen." Bei Bedarf könnten sie jeden Straßenabschnitt direkt am Rechner in Augenschein nehmen. "Das spart Zeit und Geld für Begutachtungen vor Ort und macht unsere Arbeit noch deutlich effektiver“, sagt Mayer.

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname "Eagle Eye“ andeutet, mit Adleraugen: Die Fahrzeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung erfasst werden. Zahlreiche Kameras sind dabei gleichzeitig im Einsatz. Die erfassten Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken, also für die Dokumentation der kommunalen Verkehrsinfrastruktur, genutzt, wird in der Mitteilung betont.

Die Aufnahme der Straßen in Pöttmes und Baar ist vom Wetter abhängig

Die Aufnahme ist wetterabhängig ist. Deshalb muss die Befahrung stattfinden, wenn über mehrere Tage stabile Wetterverhältnisse vorhergesagt werden. Die digitalen Daten werden in das örtliche Geoinformationssystem eingepflegt.

Eagle Eye Technologies betont laut der Mitteilung das Bemühen, so wenig wie möglich persönliche Bilddaten zu erfassen. Deshalb werde möglichst in verkehrsarmen Zeiten gefahren, und die Fahrzeuge seien entsprechend gekennzeichnet. "Eine Zuordnung persönlicher Daten zu den erfassten Bilddaten erfolgt in keinem Fall. Das vorhandene Bildmaterial wird lediglich im Rahmen des Auftrages zur Erfassung kommunaler Infrastruktur verwendet", versichert das Unternehmen. (AZ)