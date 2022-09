Pöttmes

vor 16 Min.

Bauen in Schnellmannskreuth und Reicherstein

Um Bauvorhaben in Schnellmannskreuth und Reicherstein ging es im Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss.

Plus Für zwei Einfamilienhäuser in Schnellmannskreuth will der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss Baurecht schaffen. Davon profitiert auch ein anderes Bauvorhaben.

Von Claudia Bammer

Baurecht will der Marktentwicklungsausschuss des Pöttmeser Marktgemeinderats für mehrere Bauvorhaben in den Ortsteilen Schnellmannskreuth und Reicherstein schaffen. Zwei Bauleitverfahren stehen vor dem Abschluss, ein drittes beginnt, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

