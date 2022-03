Pöttmes

vor 46 Min.

Bauherren in Pöttmes müssen künftig für Infrastruktur mitbezahlen

Grundbesitzer im Markt Pöttmes, die ihre eigenen Flächen zu Bauland machen wollen, müssen sich künftig an den Infrastrukturkosten beteiligen.

Plus Grundstücksbesitzer im Markt Pöttmes, die eigene Flächen zu Bauland machen wollen, müssen sich künftig an den Kosten für die Infrastruktur beteiligen.

Von Nicole Simüller

Private Grundbesitzer in der Marktgemeinde Pöttmes, die auf ihren Flächen Bauland schaffen wollen, müssen sich künftig an den Kosten für Kanal, Wasser oder Straße beteiligen. Das hat der Marktgemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen