Baustart im März geplant: Neuer Wertstoffhof in Pöttmes nimmt Gestalt an

Etwas mehr als 2000 Quadratmeter, Parkmöglichkeiten und endlich eine integrierte Sammelstelle für Grüngut: Der neue Wertstoffhof in Pöttmes steht in den Startlöchern. Der Baustart ist für März geplant, bereits im Sommer will der Landkreis Aichach-Friedberg den Neubau im Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße dann in Betrieb nehmen.

Die Kreisverwaltung beziehungsweise ihr Regiebetrieb für Kommunale Abfallwirtschaft realisiert die neue Sammelstelle im Zuge des 2020 aufgesetzten Wertstoffhof-Konzeptes. Wie Abteilungsleiter Matthias Lesti im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, halbierte der Regiebetrieb die Zahl der Einrichtungen im Landkreis in den vergangenen Jahren auf zwölf Sammelstellen. Zuvor hatte noch jede Kommune einen eigenen Wertstoffhof. „Die übrigen sollten dann aber auch gewissen Standards entsprechen“, sagt Lesti.

2000 statt 1000 Quadratmeter: Neuer Wertstoffhof in Pöttmes soll „gewissen Standards“ entsprechen

Das ist beim alten Wertstoffhof in Pöttmes nicht mehr der Fall: Dieser ist nur rund 1000 Quadratmeter groß, für die Wertstoffannahme gibt es weder Überdachung noch Parkplätze, die Grüngutannahme wurde auf eine Wiese hinter der Kläranlage ausgelagert. Auch kann beispielsweise kein belastetes Altholz abgegeben werden. Die neue Anlage soll nun das alles bieten: Parkgelegenheiten, eine ebenerdige Grüngutannahme sowie eigene Büro- und Materialcontainer, deren Zwischenfläche zur Annahme von Elektrogeräten überdacht sein soll.

Bereits im Herbst 2023 gab der Umweltausschuss des Kreistags grünes Licht für den Neubau, im September 2024 genehmigte der Markt Pöttmes einen entsprechenden Bauantrag. Nun vergab der Kreis-Bauausschuss die Arbeiten an das Bauunternehmen Ignaz Schmid aus Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Diese soll das schätzungsweise 700.000 Euro teure Projekt voraussichtlich ab März bis spätestens Mitte des Jahres umsetzen.