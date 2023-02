Beauftragter bemängelt Schwachstellen in Pöttmeser Jugendarbeit

Plus Schwachstellen in der Jugendarbeit, Pläne für eine Gewerbeschau und Gedankenspiele zur Mittagsbetreuung – davon berichteten die Referenten im Pöttmeser Gemeinderat.

Auf mehrere Schwachstellen in der derzeitigen Jugendarbeit im Markt Pöttmes wies Dominik Fischer, Jugendbeauftragter im Gemeinderat, hin. Er berichtete ebenso von seiner Arbeit im vergangenen und laufenden Jahr wie die anderen Referentinnen und Referenten.