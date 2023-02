Bei Pöttmes und Reicherstein sollen mehrere Bürger-Solarparks entstehen

Plus Am Gumppenberg bei Pöttmes und nahe Reicherstein sollen mehrere Solarparks entstehen. Sie hätten finanzielle Vorteile für die Marktgemeinde und ihre Bürger.

Im Markt Pöttmes sind mehrere Solarparks mit einer Gesamtgröße von rund 50 Hektar geplant. Sie sollen am Gumppenberg bei Pöttmes sowie auf Reichersteiner und Echsheimer Flur entstehen. Bürgerinnen und Bürger können sich an den Anlagen beteiligen.