Beim Abbremsen stellt sich ein Traktor in Pöttmes quer

Als der 18-jährige Fahrer bremst, gerät der Traktor ins Rutschen. Das Gespann, das einen Bulldog geladen hat, stellt sich quer und rammt ein geparktes Auto.

Einem 18-jährigen Traktor-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Pöttmes ein Unfall unterlaufen. Auslöser war ein Bremsmanöver mit seinem Gespann, auf dem er einen Bulldog transportierte.

Laut Polizei war der 18-Jährige gegen 14.40 Uhr in der Von-Gumppenberg-Straße in Richtung Schrobenhausener Straße unterwegs. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand geriet der Traktor bei einem Bremsvorgang ins Rutschen, stellte sich quer und rammte einen am Straßenrand geparkten Seat. Dadurch wurde der Seat auf einen davor geparkten Peugeot geschoben.

Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Weil Betriebsstoffe des Traktors ausliefen, rückten Mitarbeiter des Bauhofs zur Unfallstelle aus. (jca)