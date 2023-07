Beim Jubiläumsfest in Pöttmes werden Ehrungen verteilt

Vor 140 Jahren wurde der erste Trachtenverein Bayerns gegründet. Seitdem engagieren sich zahlreiche Mitglieder für den Erhalt der traditionellen Gewänder.

Vor nunmehr 140 Jahren wurde der erste Trachtenverein in Bayern gegründet. Dem Lehrer Josef Vogl war aufgefallen, dass aufgrund der fortschreitenden Industrialisierung die traditionellen Gewänder nach und nach verschwanden. Um zu verhindern, dass sie gänzlich in Vergessenheit geraten, gründete er mit einigen Mitstreitern den ersten Trachtenverein Bayerns, den Verein zur Erhaltung der Volkstracht im Leitzachthal. Im Laufe der Jahre folgten viele Ortschaften dem Beispiel, die Trachtenbewegung war in Gang gesetzt.

In Pöttmes werden Mitglieder für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt

Ganz so lange kann der Pöttmeser Heimat- und Volkstrachtenverein nicht zurückblicken, aber immerhin sind es schon 100 Jahre, was am Wochenende gebührend gefeiert wurde. Verbunden damit waren Feierlichkeiten zu 98 Jahren Bestehen des Donaugau-Trachtenverbandes und 140 Jahren Trachtenbewegung in Bayern.

220 Bilder Der Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes feiert Foto: Inge von Wenczowski

Der Erhalt, die Pflege und Weitergabe der traditionellen Trachten mit ihren zum Teil aufwendigen Kleidungsstücken wie Hauben und Stiefeln, sowie des bayrischen Musikgutes und der verschiedenen Mundarten liegt den Mitgliedern der Trachtenvereine stark am Herzen. Einige der Mitglieder, die sich nunmehr seit mehreren Jahrzehnten für die Sache einsetzen - sei es als Vorstand, Jugendleiter, Vorplattler oder sonstiges aktives Mitglied - wurden am Sonntag im Rahmen des Festes durch den Vorstand des Donaugau-Trachtenverbandes geehrt.

Mindestens 25 Jahre Tätigkeit in einem Vereinsausschuss sind Voraussetzung, um mit dem Gau-Ehrenabzeichen in Silber bedacht zu werden. Daher konnten vom Verein Edelweiß Gaimersheim Walburga Bauer, Maria Zientek, Johannes Fürbacher und Christian Zientek diese Ehrung in Empfang nehmen. Auf über 40 Jahre können Silvia Federzoni, Ferdinand Sebald (beide Edelweiß Gaimersheim) und Karl Felbermeir (D'Ilmtaler Pfaffenhofen) zurückblicken und erhielten das Gau-Ehrenabzeichen in Gold.

Für 70 Jahre Zugehörigkeit zum Trachtenverein wurden Maria Schießl (dritte von links) und Michael Gastl (rechts daneben) geehrt. Die Auszeichnung nahmen die Gau-Vorstände Markus Rennich, Simon Dietz, Sabrina Hegenauer und Franziska Straus (von links) vor. Foto: Inge von Wenczowski

Stolze 70 Jahre aktives Mitglied in einem Trachtenverein - das ist durchaus beachtlich. Deshalb durften Maria Schießl (Trachtenverein Almenrausch und Edelweiß Lenting), Johann Fertl (Hallertauer Volkstrachtenverein Siegenburg - nicht anwesend) und Michael Gastl (D'Lechtaler Thierhaupten) zum Dank einen Gauteller mit Widmung in Empfang nehmen.

60 Jahre Zugehörigkeit können Jakob Furtmair, Andreas Krammer, Ludwig Baum, Ernst Bachschneider und Maria Stark vorweisen. Sie erhielten ein Ehrenabzeichen für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft sowie eine Gau-Medaille.

Gau-Vorstand dankt für die wertvolle Arbeit für den Donaugau-Trachtenverband

Für 50 Jahre Zugehörigkeit wurden Anton Strobl, Luise Hess, Josef Hess, Werner Kobel, Walburga Wagner, Josef Betz, Cilli Plöckl, Irma Mayr, Christl Brunner, Liane Paulus und Cilly Urban das Ehrenabzeichen überreicht.

40 Jahre Beitrag zum Erhalt des bayerischen Kulturgutes haben Susanne Veith, Anton Bergmoser, Rudolf Knebel, Maria Fuchs, Simon Fuchs, Beatrix Müller, Martin Dunz, Brigitte Fuchs, Rosemarie Rößler, Manfred Schmidt, Klaus Muninger, Olaf Prinzing, Fanny Aechter, Gertraud Märtl, Maria Tyroller, Johanna Reim, Regina Feiger, Maria Krammer, Horst Brandner, Jakob Feiger, Gerhard Füger, Klaus Schafnitzl, Alfred Hohenester und Sabine Kohler geleistet.

Viele Trachtler und Trachtlerinnen können bereits auf Jahrzehnte Mitgliedschaft zurückblicken. Foto: Inge von Wenczowski

Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden geehrt: Diana Kamm, Erwin Kamm, Christian Mattes, Andreas Schaflitzl, Andrea Kratzer, Andrea Schön, Alfons Kratzer, Franz Schreiber, Helmut Sichert, Silvia Kürzinger, Eva Augustin, Birgit Nieder, Franz Mair, Elfriede Danzmann, Maria Grauvogel, Peter Brummer junior, Leonhard Dantmann, Gabriele Datzmann, Rudolf Datzmann und Raffaela Pellegrini.

Gau-Vorstand Rudi Dietz sprach allen, die persönlich anwesend sein konnten, im Namen des Verbandes seinen herzlichen Dank aus: "Mia sogn Vergelt's Gott!" Er betonte, wie wertvoll die Arbeit und der Zeitaufwand für den Verein und somit den Donaugau-Trachtenverband sei und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, auch zukünftig auf Unterstützung setzen zu können.