Beim "Kleinen Markt" in Pöttmes gibt es nur Regionales

Die putzigen Mäuse von Andrea Keller fanden beim "Kleinen Markt" in Pöttmes großen Anklang.

Plus Kunterbunte Stoffmäuse oder Türkränze, "Auszogne" oder Dachziegel: Der "Kleine Markt" beim Kaschnbauerhaus in Pöttmes zieht einige Gäste an.

Von Inge von Wenczowski

Der "Kleine Markt" im Hof des Kaschnbauerhauses in Pöttmes lockte bei schönem, aber windigem Wetter einige Besucher und Besucherinnen an. Der Förderverein Heimatmuseum bot mit dem Markt die Möglichkeit, sich über regionale Produkte zu informieren oder diese direkt vor Ort zu kaufen.

