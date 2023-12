Beim Nikolausmarkt in Pöttmes ist Warmes gefragt

Plus Trotz eisiger Temperaturen kommen viele Gäste zum Nikolausmarkt auf dem Pöttmeser Marktplatz. Ein Teil des Marktes muss aber gesperrt werden.

Beinahe hätte das Wetter dem Nikolausmarkt in Pöttmes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch bei eisigen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein konnte er doch stattfinden. Viele Besucher und Besucherinnen nutzten die Möglichkeit, über den Platz zu schlendern, oder sich zu einem gemütlichen Ratsch bei Glühwein und Punsch zusammenzufinden.

Einige Händler mussten aber aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse wegen des starken Schneefalles der vergangenen Tage ihre Teilnahme absagen. Zudem musste ein nicht unbedeutender Bereich des Marktplatzes mitsamt einigen Buden gesperrt werden. Eine große Lawine hatte sich vom Dach des Schlosses der Familie von Gumppenberg gelöst und blockierte teilweise den Zugang zu den Hütten.