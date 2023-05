Beim Straßenfest in Handzell herrscht ausgelassene Stimmung

Am Wochenende wird im Pöttmeser Ortsteil Handzell fröhlich gefeiert. Viele Helfer packen Tag und Nacht mit an und machen das Straßenfest zum Erfolg.

Im Pöttmeser Ortsteil Handzell wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Dabei fielen gleich drei Anlässe zusammen: Die Freiwillige Feuerwehr Handzell feierte ihr 130. Jubiläum, zum 40. Mal fand das Straßenfest statt und zugleich wurde die 40-jährige Partnerschaft zwischen Handzell und dem Kreis Junger Christen Rutesheim begangen. Viele Helferinnen und Helfer packten das ganze Wochenende über von frühmorgens bis spät in die Nacht an.

Beim Handzeller Straßenfest sorgte am Samstagabend DJ Bartho für Stimmung. Foto: Georg Lohner

Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen genossen die fröhliche und ausgelassene Atmosphäre. Am Samstagabend sorgte DJ Bartho für Stimmung. Pizza, Burger und Pommes kamen aus zwei Food-Trucks.

Weißwurstfrühstück, Löschübungen und Kuchen am Sonntag

Der Sonntag begann mit einem Weißwurstfrühstück und dem Mittagessen aus der Handzeller Straßenfest-Küche. Im Zelt waren alle Plätze besetzt. Das Fest hatte zuletzt 2019 vor der Corona-Pause stattgefunden. 2022 war der Termin an den Handzeller Schützenverein abgegeben worden: Er feierte im vergangenen Jahr die Einweihung des neuen Schützenheimes. Am Nachmittag wurde mit Übungsfeuerlöschern an einem Brandsimulator geübt. Es wurden Kaffee und selbst gebackene Kuchen angeboten. Der Abend begann mit einer Brotzeit. Danach heizten die "Original Wertachtaler" den Gästen ein.

Anlässlich der 40-jährigen Freundschaft mit dem Kreis Junger Christen aus Rutesheim überbrachte Günter Dums (links) als Vorsitzender ein Erinnerungsgeschenk an die Feuerwehr Handzell. Deren Vorsitzender Georg Lohner (Zweiter von links), nahm das Geschenk entgegen. Foto: Josef Fassler

Anlässlich der 40-jährigen Freundschaft mit dem Kreis Junger Christen aus Rutesheim, die 1983 das erste Mal in Handzell ihr Zeltlager errichtet hatten, überbrachte Günter Dums als Vorsitzender ein Erinnerungsgeschenk an die Feuerwehr Handzell. Ein Gegenbesuch ist am Samstag, 24. Juni, zum alljährlichen Fleckenfest in Rutesheim geplant. (AZ)