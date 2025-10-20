Beim VdK Pöttmes stehen Neuwahlen an

Die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Pöttmes fand statt. Die Vorsitzende Maria Ziegler begrüßte die anwesenden Mitglieder. Leider folgten in diesem Jahr nur zwölf Mitglieder der Einladung. In ihrem Bericht blickte Ziegler auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Besonders hob sie die Weihnachtsfeier 2024 im katholischen Pfarrheim hervor, die mit rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut besucht war. Ebenso berichtete sie über die Teilnahme des Ortsverbands an der VdK-Kreisversammlung. Ein wichtiger Punkt war der Hinweis auf die im kommenden Jahr anstehenden Neuwahlen der Vorstandschaft. Maria Ziegler erklärte, dass der bisherige Vorstand nicht erneut kandidieren werde, und warb daher um engagierte Mitglieder, die sich eine Mitarbeit im Führungsteam vorstellen könnten.

