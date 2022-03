Bekommt das Baugebiet am Unterfeld in Pöttmes einen Bolzplatz?

Plus Für das Baugebiet Nördlich der Unterfeldstraße in Pöttmes wünscht sich eine Anwohnerin einen Bolzplatz. Der Bauausschuss findet die Idee gut, vertagt aber die Entscheidung.

Soll das Baugebiet Nördlich der Unterfeldstraße in Pöttmes einen Bolzplatz bekommen? Über diese Frage diskutierte der Pöttmeser Bauausschuss. Eine Anwohnerin hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Grundsätzlich wurde die Idee im Ausschuss sehr positiv aufgenommen.