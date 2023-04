"Besser Bauen": Ausstellung macht in Pöttmes Station

Der Landkreis prämiert gelungene Architektur im Wittelsbacher Land. Eine Ausstellung zu den Preisträgern ist jetzt im Pöttmeser Rathaus zu sehen.

Gebäude, die sich wegen ihrer besonders gelungenen Architektur hervorheben, werden beim Gestaltungswettbewerb "Besser Bauen im Wittelsbacher Land" gewürdigt. Eine Ausstellung im Rathaus Pöttmes stellt jetzt die Projekte, die 2021 prämiert wurden.

Bereits zum fünften Mal wurde der Wettbewerb durchgeführt. Dabei verliehen die Preisrichter insgesamt sechs Preise und vier Anerkennungen in verschiedenen Kategorien wie Neubau, Sonderbau, An- und Umbau sowie Gewerbebau. Der Wettbewerb soll ein Anreiz sein, sich architektonischen Herausforderungen zu stellen und neue Wege zu beschreiten.

Der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz freute sich besonders, die Ausstellung in diesem Jahr beherbergen und mitgestalten zu dürfen: "Wir waren ja selber 2010 und 2012 mit dem Rathaus und dem westlichen Teil des Rathauses Träger dieser Auszeichnung", erzählte er. Unter den Preisträgern befinden sich beispielsweise ein ungewöhnlicher Neubau in Arnhofen, das Naturhotel Wittelsbach in Oberwittelsbach sowie eine Wohnanlage in Friedberg.

Ausstellung in Pöttmes läuft bis zum 22. Mai

Wer sich selbst ein Bild über diese und weitere Preisträger machen möchte, hat noch bis zum 22. Mai zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten des Pöttmeser Rathauses die Gelegenheit dazu.