Blaskapelle Pöttmes veranstaltet zum Jubiläum einen Blasmusik-Cup

Seit zehn Jahren ist die Blaskapelle Pöttmes ein eingetragener Verein. Das kleine Jubiläum feiert sie Ende Juni mit einem Blasmusik-Cup. Es gibt noch Restkarten.

Ob zur Unterhaltung im Bierzelt oder bei Fahnenweihen, bei festlichen Gottesdiensten oder gar mit kleinen Filmauftritten – seit mehr als 30 Jahren ist die Blaskapelle Pöttmes fester Bestandteil des kulturellen Lebens in und um Pöttmes. Begonnen hat sie als Jugendkapelle, seit 2012 ist sie ein eingetragener Verein, jetzt feiert sie ihr zehnjähriges Bestehen.

Ihren Anfang nahm die Blaskapelle als Jugendkapelle unter der Leitung des verstorbenen Helmut Seigner. Zunächst beschränkten sich die Auftritte überwiegend auf das Pöttmeser Volksfest. Zudem waren die Musiker und Musikerinnen sehr aktiv am Ausbau der Freundschaft zur französischen Partnerstadt La Haye Pesnel beteiligt. Anfang der 90er-Jahre übernahm Sepp Zöttl aus dem Kühbacher Ortsteil Radersdorf die Aufgabe als Dirigent. Unter seiner Leitung musizierte die Kapelle auch bei Hochzeiten und Umzügen.

Dirigent Andreas Wenger initiierte Vereinsgründung der Blaskapelle Pöttmes

Im Lauf der Zeit erweiterte sie ihr Repertoire und nahm neben traditionellen zunehmend moderne und klassische Stücke auf. Das führte Michael Voigt fort, der ab Mitte der 90er-Jahre Zug um Zug den Dirigentenstab übernahm. Auf ihn folgte 2005 Sarah Fuchs als Leiterin, 2008 trat der aus Schrobenhausen stammende Andreas Wenger ihre Nachfolge an. Wenger war es auch, der die Vereinsgründung und die Umbenennung der Jugendkapelle in "Blaskapelle Pöttmes" initiierte. Im Januar 2012 wurde der Verein offiziell ins Leben gerufen.

Seither haben sich die Musiker und Musikerinnen viele neue Schaffensfelder eröffnet. Ein Höhepunkt war der Auftritt einiger Mitglieder bei der Schlussszene des Films "Vatertage" im Jahr 2012. Sebastian Bezzel – bekannt vor allem aus den "Eberhofer"-Krimis – spielt darin eine der Hauptrollen. Sogar eine CD wurde mit anderen Blaskapellen produziert.

Bei der Blaskapelle Pöttmes wird die Jugendarbeit großgeschrieben

Inzwischen ist die Pöttmeser Blaskapelle von Veranstaltungen wie dem Marktfest, Faschingsumzügen oder Hochzeiten nicht mehr wegzudenken. Nach wie vor sind die Mitglieder stark in der Partnerschaft mit La Haye Pesnel engagiert. Vor der Corona-Pandemie fanden immer wieder Kirchenkonzerte an verschiedenen Orten statt. Untrennbar ist die Blaskapelle auch vom Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes, dessen Aktionen sie regelmäßig musikalisch begleitet. Gemeinsame Ausflüge, Feiern und Skifahrten runden das Vereinsleben ab.

Großgeschrieben wird die Jugendarbeit. Knapp 20 Mitglieder zählt die Jugendkapelle, die sich größtenteils aus Teilnehmern der Bläserklasse an der Grundschule Pöttmes zusammensetzt – auch dieses Projekt wurde von der Blaskapelle ins Leben gerufen.

Das Jubiläum wird bei einem Blasmusik-Cup im Schorner Stadel gefeiert

Heuer steht das zehnte Jubiläum an. Es soll im Rahmen eines Blasmusik-Cups im Schorner Stadel gefeiert werden. Sylvia Vogel, Mitglied und Pressesprecherin der Blaskapelle, sagte: "Die Idee, einen derartigen Cup zu veranstalten, hatte zunächst die Blaskapelle aus Baar." Aus dem dortigen Wettbewerb ging die Pöttmeser Blaskapelle als Sieger hervor. "Daher dachten wir uns, das wäre ein guter Rahmen für das Zehnjährige."

Am 25. Juni treten die Blaskapelle Karlshuld, die Blaskapelle Ehekirchen, die Marktkapelle Hohenwart sowie die Stadtkapelle Neuburg gegeneinander an. Moderator ist Franz Breitsameter aus Pöttmes. Nach der Kür des Siegers kann an der Bar gefeiert werden. Für die Verpflegung sorgen die Schorner Vereine. Für die Veranstaltung gibt es noch Restkarten im Internet unter: https://www.blasmusikcup.de/. Wer keine Karten mehr ergattert oder sich nicht die komplette Veranstaltung anhören möchte, kann allen Kapellen inklusive Jugendkapelle ab 18 Uhr vor dem Schorner Stadel zuhören.