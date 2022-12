Pöttmes/Buchdorf

13:00 Uhr

Pöttmeser Allgemeinmedizinerin eröffnet Hausarztpraxis in Donau-Ries

Hausärztin Dr. Rita Mallison und Bürgermeister Walter Grob schauen sich die künftigen Praxisräume im Geschäftshaus in der Buchdorfer Ortsmitte an.

Plus Allgemeinmedizinerin Dr. Rita Mallison aus dem Pöttmeser Ärztehaus will nächstes Jahr eine Praxis im Kreis Donau-Ries eröffnen. Wie diese Entscheidung zustande kam.

Von Helmut Bissinger

Seit 2017 ist Allgemeinmedizinerin Dr. Rita Mallison mit einer eigenen Praxis in Pöttmes vertreten. Sie trat die Nachfolge von Dr. Eva und Dr. Friedrich Wetzel an und wechselte später in das Ärztehaus, das die Gemeinde für rund sechs Millionen Euro im Ortskern baute. Nun eröffnet sie einen Standort außerhalb des Wittelsbacher Landes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

