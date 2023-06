Pöttmes

vor 48 Min.

Bürgerversammlung in Schorn: Zuhörer kritisieren Discomusik und Wildparkern

Plus Bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Schorn monieren die Zuhörer unter anderem laute Discomusik und Parkprobleme. Zwei machen sich Sorgen um die Kapelle am Weiher.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Wildparker, Discomusik und die Kapelle am Schorner Weiher gehörten unter anderem zu den Themen der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Schorn. 22 Personen sowie Ortssprecher Martin Heckl und drei Gemeinderatsmitglieder kamen dazu ins Schützenheim, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte. Nach seinem Bericht brachten die Zuhörer ihre Anliegen vor.

Dabei wurde beispielsweise angemerkt, dass der Radweg zwischen Pöttmes und Schorn im Bereich des Jugendtreffs Risse aufweist. Die Gemeinde will sich die Schäden anschauen. Gleich mehrfach ging es um Parkprobleme. Nach wie vor wird am Spielplatz geparkt, obwohl das verboten und per Schild kenntlich gemacht ist. Zudem gibt es 50 Meter weiter einen Parkplatz vor dem Schützenheim. Für landwirtschaftliche Fahrzeuge ist das Durchkommen zum Teil schwierig. Die Gemeinde will die Situation im Auge behalten.

