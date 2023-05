Straßen und Windkraft bewegen bei der Bürgerversammlung die Gundelsdorfer

Plus Bei der Bürgerversammlung in Gundelsdorf wird über die Windkraft-Pläne der Nachbargemeinde Petersdorf diskutiert. Auch der Zustand einiger Straßen sorgt für Nachfragen.

Die Windkraft-Pläne der Nachbargemeinde Petersdorf und der Zustand der Straßen in Gundelsdorf waren zwei der Themen bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil. Nach dem Bericht von Bürgermeister Mirko Ketz stellten einige Zuhörerinnen und Zuhörer im Gasthaus Zur Post Fragen oder trugen Wünsche vor.

Eine Zuhörerin merkte an, dass die Bankette an der Schönleitener Straße trotz Reparaturarbeiten wieder ausgeschwemmt seien. Ketz sagte zu, dem nachzugehen. Er ermunterte die Anwesenden, über die Gemeinde-App jederzeit derartige Missstände zu melden.