CSU scheitert im Pöttmeser Gemeinderat mit Antrag auf Schulausschuss

Plus Bisher berät ein Arbeitskreis über die geplante Schulsanierung. Die CSU-Fraktion will ihn durch einen Ausschuss ersetzen. Die anderen Fraktionen sind dagegen.

Es bleibt dabei: Über die Sanierung der Pöttmeser Grund- und Mittelschule berät weiterhin ein Arbeitskreis aus Vertretern von Schule, Gemeinderat und Rathausverwaltung. Die CSU-Fraktion wollte ihn durch einen Ausschuss ersetzen, erhielt dafür aber im Marktgemeinderat keine Stimmen aus den anderen Fraktionen.