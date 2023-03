CWG-Nachrücker im Pöttmeser Marktgemeinderat steht fest

Plus Die CWG-Fraktion im Pöttmeser Marktgemeinderat ist bald wieder komplett. Wer der Nachrücker für Alwin Wagner ist.

Manfred Riedelsberger rückt für Alwin Wagner im Pöttmeser Marktgemeinderat nach. Der 44-jährige Riedelsberger ist seit 2020 Vorsitzender der CWG. Wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte, hat er seiner Berufung zum Gemeinderat zugestimmt.

Der Projektmanager und Vater zweier Kinder soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 20. April, vereidigt werden. Riedelsberger wohnt in Wiesenbach. Damit bleibt dem Pöttmeser Ortsteil das Gemeinderatsmandat erhalten.