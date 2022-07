Für drei Tage taucht die Marktgemeinde Pöttmes mit ihren Gästen in die Vergangenheit ein. Jetzt ist das Fest eröffnet. Noch bis Sonntag dauert die Zeitreise ins Mittelalter.

Das Historische Marktfest in Pöttmes ist eröffnet. Die Verantwortlichen schauten kurz vor Beginn wegen der dunklen Wolken noch besorgt zum Himmel. Pünktlich zum Auftakt lachte dann die Sonne vom Himmel. Die Jagdhornbläser vom Hegering Pöttmes bliesen zum Auftakt. Pünktlich marschierten auch die Marktwachen vor dem Podium auf. Begrüßt wurden sie dort von Marktmeisterin Carmen Koller, von Herold Christian Vetter und Bürgermeister Mirko Ketz - alle gekleidet in mittelalterlichen Gewändern. Im Innenhof des Schlosses frequentierten schon zu Beginn jede Menge Besucher die Stände des Schmieds, der Buchdrucker und Schafwollweber. Zu hören ist im Schlosshof die Musikgruppe „Platerspil“, die ihre Töne einer getrockneten „Saublader“ entlocken.

Am Freitag und Samstag wird bis Mitternacht gefeiert

Am Freitag durfte bis Mitternacht gefeiert werden. Am Samstag startet der Kinder- und Familientag um 14 Uhr. Ende ist um 24 Uhr. Der Sonntag beginnt bereits um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst und endet um 20 Uhr. Der Pflasterzoll für drei Tage beträgt für Bürgersleut sieben Euro, Gewandete zahlen nur fünf Euro. Kinder bis 1,20 Meter sind frei, über 1,20 Meter kostet der Eintritt drei Euro. Am Sonntag beträgt der Eintrittspreis vier Euro.