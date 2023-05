Das Kinderhaus Wurzelkinder in Handzell feiert sein 30-jähriges Bestehen

Plus Die 87 Kinder haben mit ihren Gruppenleitungen zum Festtag ein fröhliches Programm einstudiert, das bei den knapp 400 Gästen gut ankommt.

Viel Grund zum Feiern hatte das Kinderhaus Wurzelkinder in Handzell: Es kann nunmehr auf sein 30. Jubiläum zurückblicken. Der Wettergott meinte es leidlich gut mit der Veranstaltung. Bei recht kühlem aber zumindest trockenem Wetter versammelten sich am Samstag knapp 400 Besucher und Besucherinnen, um beim Fest dabei sein zu können. Bereits im Jahr 1993 wurde ein ehemaliges Lagergebäude zu einem Kindergarten umgebaut. Damals noch unter der katholischen Trägerschaft St. Maria Magdalena. Im Jahr 2006 übernahm der Markt Pöttmes die Trägerschaft, der Kindergarten bekam den Namen "Wurzelkinder". Nach der Erweiterung um eine Krippengruppe im September 2008 wurde aus dem Kindergarten das "Kinderhaus Wurzelkinder". Derzeit werden dort 87 Kinder im Alter zwischen acht Monaten und dem Schuleintritt betreut.

Lange Zeit stand es nicht gut um das Kinderhaus in Handzell. Akuter Personalmangel zwang die Verantwortlichen zu einer deutlichen Kürzung der Betreuungszeiten - sehr zum Unwillen vieler Eltern. Seither hat sich aber einiges getan: Seit September letzten Jahres konnte das Personal um acht Betreuerinnen auf nun insgesamt 13 aufgestockt werden. Außerdem hat im November 2022 mit Andrea Lichtenstern eine neue Kindergartenleiterin das Ruder übernommen. "Wir sind auf dem aufsteigenden Ast", sagte diese in Anspielung auf das Symbol des Kindergartens, den Baum.