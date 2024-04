Das Schicksal des "Kaschnbaurhauses" könnte sich bald entscheiden

Plus Der Heimatverein hofft auf einen Zuschuss aus einem EU-Fördertopf für das "Kaschnbaurhaus". 50 Prozent und maximal 250.000 Euro sind denkbar. So geht es weiter.

Horst Brandner vom Förderverein Heimatmuseum Pöttmes warb jüngst im Gemeinderat für eine Bezuschussung des Projekts „Kaschnbaurhaus“. Dort soll eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte für alle Generationen und Kulturen mit integriertem Museumskonzept entstehen. Laut Brandner ist der Bedarf durchaus vorhanden. Regelmäßig gebe es positive Rückmeldungen von Bürgern und Bürgerinnen, Ratsmitgliedern, Schule und verschiedenen Künstlern.

Abgespeckte Pläne mit einem Kostenvolumen von 279.000 Euro sollten im vergangenen Jahr realisiert werden, doch daraus wurde nichts. Die hohen Sanierungskosten sorgten bisher dafür, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde. Ein Erbpachtvertrag muss jedoch bis 2056 bedient werden. Daher halten die Verantwortlichen des Vereins nach Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde den „Weg der kleinen Schritte“ für zielführend.