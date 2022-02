Der Franzose ist wieder da: Storchenpaar in Pöttmes ist wieder vereint

Auf dem Oberen Tor in Pöttmes wartete das Weibchen auf das Männchen, das jetzt wieder da ist. In den Vorjahren hatte das Storchenpaar immer Nachwuchs.

Eine Wiedervereinigung der besonderen Art gab es am Samstag in Pöttmes. Das Storchennest auf dem Oberen Tor ist jetzt wieder mit einem Weibchen und einem Männchen besetzt. Das Storchenmännchen, das 2019 und 2020 mit dem Weibchen in Pöttmes überwintert hatte, hatte sich Mitte September 2021 in Richtung Süden verabschiedet und ist nun wieder zurückgekehrt.

Das berichtet Heinrich Mayr, der als Nachbar einen guten Blick auf das Storchennest hat. Laut Mayr blieb das Weibchen in den vergangenen Jahren stets im heimischen Nest in Pöttmes, ihr aus dem Elsass stammender Partner suchte sich aber regelmäßig ein wärmeres Winterquartier. Mayr ist sich sicher, dass sich viele Pöttmeser freuen, dass das Storchenpaar nun wieder vereint ist. Seit 2004 hat es in der Marktgemeinde immer Störche gegeben. Im vergangenen Jahr kamen drei Jungtiere auf die Welt, die alle überlebt haben.

Hausputz beim Storchenpaar in Pöttmes

In einigen Wochen wird sich zeigen, ob das Pöttmeser Storchenpaar auch 2022 wieder Nachwuchs bekommt. Wie Mayr erzählt, wird derzeit erst einmal Hausputz im Nest gemacht und überschüssiges Nistmaterial über Bord geworfen. (AZ)