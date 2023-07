Pöttmes

vor 31 Min.

Der Markt Pöttmes will beim Moorschutz vorankommen

Plus Klimaschutz im Donaumoos, der sich selbst finanziert – geht das? Im Pöttmeser Gemeinderat werden Pläne vorgestellt. Die Mehrheit unterstützt sie. Doch manche zweifeln.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Wie kann im Donaumoos Klimaschutz betrieben werden? Welche Wege haben die größte Aussicht auf Erfolg? Und wie könnten Einkommensmöglichkeiten für Landwirte sowie ein CO 2 -Zertifizierungssystem aussehen? Darum ging es am Donnerstagabend im Pöttmeser Marktgemeinderat.

Vor zwei Jahren hatte sich der Markt Pöttmes mit 3000 Euro am Leader-Projekt "CO2-Regio" beteiligt. Ebenso wie unter anderem die Landkreise Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm sowie mehrere Städte und Gemeinden in der Region, darunter Todtenweis, Schrobenhausen, Ingolstadt, Ehekirchen, Karlshuld und Königsmoos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen