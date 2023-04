Der Ochsnwirt in Pöttmes heißt nun "Da Vinci e Michaela"

Nach einer längeren Renovierungszeit hat der ehemalige Ochsnwirt nun unter neuen Besitzern und neuem Namen eröffnet. Die sind in Pöttmes bereits bekannt.

Im Dezember vergangenen Jahres gab es das letzte gutbürgerliche Mittagsmenü im Pöttmeser Ochsnwirt unter Besitzer Georg Krammer, von allen Schorsch genannt. Da sich für seine Gaststätte einfach kein Nachfolger finden lassen konnte, entschloss sich der Wirt schweren Herzens, das Lokal zu verkaufen – nach 65 Jahren in Familienhand.

Der Vorgänger der neuen Pizzeria befand sich im Sportpark am Galgenfeld

1957 erbauten Krammers Großeltern gemeinsam mit seiner Mutter die Gaststätte. Nach der Schließung und einer längeren Renovierungszeit ist inzwischen wieder neues Leben in die Gasträume in der Augsburger Straße eingekehrt. Unter dem Namen "Da Vinci e Michaela" haben Vinci Aliberti und seine Frau Michaela dort ein italienisches Spezialitätenrestaurant eröffnet.

Vielen Pöttmesern und Pöttmeserinnen dürften die beiden gut bekannt sein: Bis vor Kurzem betrieben sie die Pizzeria Da Vinci im Sportpark am Galgenfeld in Pöttmes. Nun erfolgt die Neueröffnung im ehemaligen Ochsnwirt. Viele Gäste konnten es scheinbar kaum erwarten. Schon in den ersten Tagen war das Restaurant gut gefüllt, und auch die Speisen zum Mitnehmen erfreuten sich ungebrochener Beliebtheit.