Der Pöttmeser Hausarzt Schindele geht bald in Ruhestand

Plus Über 30 Jahre war Dr. Edmund Schindele in Pöttmes für kranke Menschen da. Jetzt übergibt er seine Praxis. Er hat eine Nachfolgerin gefunden.

33 Jahre lang hat er Patienten und Patientinnen in und um Pöttmes medizinisch versorgt, am 1. Juli hat Dr. Edmund Schindele seine Praxis im Ärztehaus Pöttmes übergeben. Der langjährige Mediziner hat eine Nachfolgerin gefunden.