Der TSV Pöttmes sucht einen neuen Chef

Wer übernimmt die Aufgabe des ersten Vorstandes beim TSV Pöttmes? Diese Frage ist eine der drängendsten Probleme, wie sich bei der Hauptversammlung am Freitagabend herauskristallisierte. Nach dem völlig ohne Vorankündigung erfolgten Rücktritt des Vorsitzenden Thomas Both im Mai stand das Fortbestehen des TSV erstmal auf der Kippe. Schriftführerin Bettina Voigt erklärt: „Uns wurde nur mitgeteilt, aus beruflichen und persönlichen Gründen.“ Zur großen Erleichterung aller Beteiligten übernahmen ohne langes Zaudern Schatzmeister Anton Trutt sowie die Zweite Vorsitzende Marina Mörmann das Amt kommissarisch. Nur so war sichergestellt, dass der TSV handlungsfähig bleibt und fortgeführt werden kann.

So war es auch Mörmann, die die Versammlung leitete. Auf das Totengedenken folgten die Jahresberichte der verschiedenen Abteilungsleiter und -leiterinnen. In allen Bereichen des TSV läuft es demnach gut bis sehr gut. Vor allem die Abteilungen Tennis und Tischtennis können auf beachtenswerte Erfolge zurückblicken. Während in der Abteilung Karate teils sogar Aufnahmestopp verhängt werden musste, da der Andrang personell und zeitlich kaum zu bewältigen ist, kränkelt es in der Abteilung Volleyball derzeit etwas. Lediglich zwei aktive Mitglieder kann sie verzeichnen, was sich aber nach dem Willen von Zweitem Abteilungsleiter Franz Lichtenstern bald ändern soll. Auch beim Fußball hat sich einiges getan: Nach zunächst eher durchwachsenen Spielen konnte eine Leistungssteigerung erzielt werden, was nicht zuletzt dem guten Einwirken von Coach Fabian Scharbatke zu verdanken ist.

Treue Mitglieder beim TSV Pöttmes

Mörmann hatte zudem die schöne Aufgabe, einige langjährige Mitglieder für ihre Zugehörigkeit zu ehren. Einige von ihnen bringen es dabei auf stolze 60 Jahre, die sie nun bereits aktiv beim TSV sind.

Icon Vergrößern Wurden für ihre langjährige Treue zum TSV Pöttmes geehrt: (von links) Anton Trutt, Markus Moser, Gregor Neitzel, Daniela Fendt, Ria Schmaus, Anna- Maria Kühnl, Leopold Neitzel, Margarete Lechner, Alexander Huber, Kunigunde Kriegler, Brigitte Paula, Mirko Ketz (Bürgermeister), Paul Kriegler und Irmgard Schlaegel. Foto: Inge von Wenczowski

Eine riesige Überraschung hatten die Verantwortlichen des TSV noch für zwei Damen parat: Margarete Lechner und Brigitte Paula wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Letztere ist seit 1978 als Übungsleiterin in der Abteilung Gymnastik engagiert. Regelmäßige Weiterbildungen sind ihr bis heute wichtig, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. So stellt sie sicher, dass sie ihren Damen immer die sinnvollsten Übungen zeigt. Schon seit 1966 ist Margarete Lechner im Verein und bis heute als Schriftführerin tätig. Insgesamt kann sie auf 44 Jahre Ehrenamt in der Abteilungsleitung – ebenfalls Gymnastik – zurückblicken. Der Verein liegt ihr wie auch Paula extrem am Herzen. Besonders gerne erinnert sich Lechner daher an ihre Funktion als Fahnenmutter 1994 zum 100. Geburtstag des Vereins.

Im Internet wird Geld für Boden gesammelt

Allerdings benötigt der Boden im Raum für die Gymnastik- und Karateabteilung eine Generalsanierung. Rudolf Eitelhuber sagte einen Zuschuss über 5000 Euro zu, ein Teil soll über ein Crowdfunding finanziert werden. Dabei werden im Internet Spenden gesammelt. Dabei hat die VR-Bank Neuburg-Rain zugesagt, jeden Spendeneingang bis 50 Euro zu verdoppeln.

Damit aber der TSV weiterhin bestehen kann, muss zwingend bis spätestens zur nächsten Wahl ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Der Kreisvorsitzende des BLSV Richard Hangl warb dafür, das Amt zu übernehmen und sagte seine volle Unterstützung zu. Für sein Kommen zur Hauptversammlung hatte er extra einen Termin in Kühbach verschoben. Er fasste zusammen: „Das ist so ein toller Verein mit sportlichen Erfolgen und finanziell gut aufgestellt, der muss unbedingt weiterbestehen können.“ Der Tenor aller Redner war, dass es absolut unabdingbar sei, den Verein wieder auf Linie zu bringen und klar Schiff zu machen, damit auch in Zukunft vor allem Kindern und Jugendlichen die Freude an Sport und Bewegung weitergegeben werden kann.