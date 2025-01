Die Blaskapelle Pöttmes ehrt ihre Jubilare

Zur Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Pöttmes konnte Vorsitzender Andi Wenger rund 25 Mitglieder begrüßen. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist sehr positiv, insgesamt 66 aktive Musikanten spielen in der Blaskapelle und bei den Bläserkids. Dank der engagierten Jugendarbeit im Verein ist auch der Nachwuchs gesichert: Weitere 18 Kinder lernen seit Herbst in der Bläserklasse an der Pöttmeser Grundschule ein Instrument. Seit diesem Jahr gibt es mit dem „Pöttmeser Musikspielplatz“ zudem ein Angebot für die ganz Kleinen. Barbara Kruck und Andrea Lautenschlager haben dieses Angebot der musikalischen Früherziehung ins Leben gerufen.

Im traditionellen Jahresrückblick ließ Andi Wenger die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Ein besonderes Highlight war die Kircheinweihung mit Bischof Bertram, bei der die Blaskapelle die feierliche Zeremonie musikalisch begleitete. Zudem gestaltete die Kapelle den Festakt zum 700-jährigen Jubiläum des Marktes Pöttmes mit Ministerpräsident Markus Söder als Ehrengast. Auch zur Eröffnung des Volksfests sorgte die Kapelle für beste Stimmung. Ein weiterer Höhepunkt war das musikalische Jubiläum des Musikvereins Ehekirchen, bei dem die BKP zusammen mit fünf weiteren Kapellen einen bunten Abend mitgestaltete.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden auch mehrere Jubilare für ihre lange Treue zum Verein geehrt: Für 15 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit: Christiane Kruck, Max Reisner und Lorena Schieber. Sie bekamen eine Urkunde und ein Abzeichen des Musikbunds. Seit 20 Jahren aktiv in der BKP spielen Bettina Arzberger, Thomas Hammerl, Bernadett Reisner und Andreas Wenger. Sarah Fuchs bekam eine Urkunde für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft. Heuer durfte Vorsitzender Wenger sogar zwei Mitgliedern zu ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft gratulieren: Konrad Fritz und Werner Schlaegel.

Heuer wird die Blaskapelle neben vielen anderen Auftritten wieder den Pöttmeser Pfarrfasching musikalisch umrahmen. Und am 1. Mai wird in Pöttmes wieder ein Maibaum aufgestellt.

