Die Blaskapelle Pöttmes feiert ihr Jubiläum mit einem Blasmusik-Cup

Plus Zu ihrem zehnjährigen Bestehen veranstaltet die Blaskapelle Pöttmes einen besonderen Wettbewerb. Vier Kapellen treten in Schorn gegeneinander an.

Von Inge von Wenczowski

Zum Blasmusik-Cup hatte die Blaskapelle Pöttmes am Samstag geladen: Vier Kapellen aus der Umgebung traten dabei gegeneinander an. Den Sieg holte sich die Marktkapelle aus Hohenwart. Mit dem Blasmusik-Cup feierte die Blaskapelle Pöttmes ihr zehnjähriges Bestehen, denn vor zehn Jahren hatte die damalige Jugendkapelle Pöttmes ihren Namen in Blaskapelle Pöttmes geändert und sich offiziell als Verein eintragen lassen.

