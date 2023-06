Pöttmes

vor 18 Min.

Die Feuerschützen sind auf dem Volksfest die Schnellsten an der Säge

Auf dem Volksfest in Pöttmes mit viel Schwung zum Sieg: (von links) Lukas Graf, Johannes Stöckel, Kosmas Wernhard und Franz Weidenhiller gewannen den Baumsägewettbewerb.

Plus Mit dem Baumsägewettbewerb geht das Pöttmeser Volksfest zu Ende. Die Bilanz nach fünf Festtagen fällt durchwachsen aus.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

44,12 Sekunden zeigte die Messuhr am Sonntagabend für das Gewinnerteam beim achten Pöttmeser Baumsägewettbewerb. Dieser bildete nach fünf Festtagen den Abschluss des Pöttmeser Volksfestes.

Insgesamt sieben Mannschaften traten zum Baumsägewettbewerb an: die Feuerwehr, die CSU-Gemeinderäte, die Königlich-privilegierten Feuerschützen, der Skiclub, die Jagdhornbläser zusammen mit den Jägern und der Verkehrs- und Verschönerungsverein aus Pöttmes stellten jeweils vier Mann beziehungsweise Frau, um sich den Sieg zu holen. Als Neuling kam in diesem Jahr die Junge Union (JU) Echsheim hinzu, ein Team aus Schankkellnern und Security versuchte sich ebenfalls am Zerkleinern des Stammes.

