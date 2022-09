Die Müller Motorcycle AG holt ihre Eröffnung mit viel Musik nach

Das nasskalte Wetter schreckt die Gäste nicht ab: Das zweitägige Eröffnungs-Festival der Müller Motorcycle AG in Pöttmes stößt auf große Resonanz.

Die große Einweihungsparty der Müller Motorcycle AG, die seit zwei Jahren in Pöttmes produziert, fand am Freitag und Samstag statt. Geschäftsinhaber Fabian Müller hat den Besuchern und Besucherinnen einiges geboten. Neben mehreren Foodtrucks, die ihre Köstlichkeiten anboten, gab es zur Unterhaltung der kleinen Gäste ein Karussell und eine Hüpfburg.

Führungen über das Firmengelände

Am Freitag konnten sich Interessierte durch das Firmengelände führen und sich die Räumlichkeiten erklären lassen, was immer wieder gerne in Anspruch genommen wurde. Die Coverband Heads Up unterhielt die Anwesenden bestens, und viele vergnügten sich im schützenden Zelt bis spät in die Nacht hinein an der Bar.

Die Band Heads Up sorgte am Freitag für gute Stimmung Foto: Inge von Wenczowski



Überraschend viele Besucher und Besucherinnen kamen am Samstag trotz des kühlen und sehr nassen Wetters, um die Künstler BBOU, RIA, Vearz, und MonacoF zu hören. So mancher nahm dafür sogar eine Fahrt aus Fürstenfeldbruck nach Pöttmes in Kauf. Die Bands dankten ihren Fans für ihr Durchhaltevermögen trotz der wiederkehrenden sintflutartigen Regenfälle mit fulminanten Auftritten.