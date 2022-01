Die Pfarrkirche in Pöttmes bekommt ihren gotischen Charakter zurück

Plus Die nötige Sanierung der Pfarrkirche St. Peter und Paul nutzt die Pfarrei Pöttmes, um das historische Erscheinungsbild wieder herzustellen. Das ist geplant.

Eine große Aufgabe steht der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Pöttmes ins Haus: die Rundumrenovierung der Kirche. Der Anfang der Arbeiten ist nun gemacht.