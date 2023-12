Pöttmes

vor 17 Min.

Die Pöttmeser Kirche ist rechtzeitig zu Weihnachten ohne Gerüst

Wieder ohne Gerüst: Das Kirchenschiff von St. Peter und Paul in Pöttmes erstrahlt wieder in frischem Glanz.

Plus Die Sanierungsarbeiten an der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul kommen voran. Für die Feier des Abschlusses gibt es schon einen Termin.

Von Inge von Wenczowski

„Ein erster großer Meilenstein ist geschafft“, sagt der sichtlich erleichterte Pöttmeser Pfarrer Thomas Rein strahlend. Die Renovierung und Sanierung in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ist ein gewaltiges Stück vorangekommen. Das ist nicht zu übersehen. Weit mehr als ein Jahr lang war das Kircheninnere eingerüstet, Platz und Sicht dadurch enorm eingeschränkt. Jetzt aber – gerade rechtzeitig zu Weihnachten – konnte das letzte Teil des Gerüstes entfernt werden.

Nur noch einige wenige Überbleibsel erinnern an die wahrlich aufwendigen Arbeiten innerhalb der Kirche. Zunächst einmal galt es, den Dachstuhl vorschriftsmäßig zu sanieren. Dort war jahrzehntelang nichts getan worden, und so mussten mühevoll Balken restauriert und das Dach an vielen Stellen neu eingedeckt werden. Diese Arbeiten sind noch nicht gänzlich abgeschlossen und werden voraussichtlich im Frühjahr beendet sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

