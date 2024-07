Die Pöttmeser Kläranlage muss saniert und erweitert werden

„Die Kläranlage ist in die Jahre gekommen“, stellte der Vertreter des Ingenieurbüros Mayr bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pöttmes fest. Daher ist geplant, nach den bereits erfolgten dringend notwendigen Reparaturmaßnahmen die Anlage über die kommenden Jahre grundlegend zu sanieren und zudem zu erweitern. Da eine Kläranlage ein riesiger Stromfresser in den Kommunen darstellt, empfiehlt das Ingenieurbüro dringend die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Versorgungsgebäudes. Mayr betonte, dass durch einige erfolgte Maßnahmen bereits jetzt 20 Prozent an Energie eingespart werden können.

Inge von Wenczowski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kläranlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis