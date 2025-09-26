Drei neue Pflegebetten für Pflegezentrum St. Hildegard

Drei neue Pflegebetten für das Pflegezentrum St. Hildegard der Sozialstation Aichach in Pöttmes hat der Förderkreis der Sozialstation Aichach aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Das letzte dieser als Ersatz abgängiger Betten aus der Anfangszeit der Einrichtung übergab der Vorsitzende des Förderkreises Manfred Graser anlässlich der ersten Sitzung des neuen Vorstandes an Andrea Neukäufer, Einrichtungsleiterin des Pflegezentrums St. Hildegard, und Sebastian Hartmann, Geschäftsführer Sozialstation Aichach.

