Bei der Bürgerversammlung in Ebenried geht es um Bauplätze und Straßenverkehr

Plus Wie steht es um neue Bauplätze im Pöttmeser Ortsteil Ebenried? Auch darum ging es bei der Bürgerversammlung. Das sagt der Bürgermeister dazu.

Die Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Ebenried am Donnerstag stieß auf ein beachtliches Interesse. 28 Bürgerinnen und Bürger waren in den Gasthof Kirchenwirt gekommen, dazu einige Vertreter des Marktgemeinderats. Bürgermeister Mirko Ketz sprach auf Anfrage unserer Redaktion von einer "sachlichen, harmonischen Atmosphäre". Vor allem Bauplätze und der Straßenverkehr stellten sich als Hauptthemen des Abends heraus.