Radweg zwischen Schorn und Walda ist fertig: Einweihung am Sonntag

Plus Nach drei Monaten Bauzeit und mehrjähriger Planung wird am Sonntag der Radweg zwischen Schorn und Walda eingeweiht. Die Kosten für das Projekt gingen durch die Decke.

Seit Jahren hatten die Gemeinden Pöttmes und Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) einen Geh- und Radweg zwischen den Ortsteilen Schorn und Walda angestrebt. Am Sonntag wird er eröffnet. Er ist einer von mehreren fehlenden Lückenschlüssen im Markt Pöttmes.

Der gut 1,3 Kilometer lange Geh- und Radweg führt auf der Schloßstraße aus Schorn hinaus und über den Moosweg nach Walda hinein. Er liegt je zur Hälfte auf Pöttmeser und Ehekirchener Flur und ist überwiegend drei Meter breit.