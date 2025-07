Der Markt Pöttmes ehrt seine „wahren Helden des Alltags“

Während draußen auf dem Marktplatz schon fleißig gehämmert, geschleppt und für das Marktfest aufgebaut wurde, lud die Marktgemeinde Pöttmes am Freitagabend zum feierlichen Sommerempfang in den Kultursaal ein. Zwischen Sektgläsern und Stehtischen herrschte eine warme, dankbare Stimmung – musikalisch stimmungsvoll eingerahmt vom Akkordeonorchester Pöttmes. Im Mittelpunkt: die Menschen, die sich seit Jahren – oft Jahrzehnten – für das Leben in der Marktgemeinde engagieren.

