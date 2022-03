Eine Allgemeinmedizinerin eröffnet Praxis in Pöttmes

Plus Nach dem Tod von Dr. Kerolli drohte der Verlust der dritten Hausarztstelle in der Marktgemeinde. Die ist jetzt gesichert. Evgeniya Tatur startet im April im Ärztehaus.

Seit Juli letzten Jahres stand die Praxis des überraschend verstorbenen Hausarztes Dr. Haxhi Kerolli im Pöttmeser Ärztehaus leer. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin war von mehreren Rückschlägen geprägt, es drohte der Verlust der Hausarztstelle für den Markt Pöttmes. Dieser gilt auf dem Papier als überversorgt. Jetzt gibt es doch eine Lösung: Eine Allgemeinmedizinerin übernimmt die Praxis.