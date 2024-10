Eine Arbeitsgruppe und ein Referent sollen das Pöttmeser Volksfest retten

Schon lange brodelt es rund um das Pöttmeser Volksfest. Zu geringe Besucherzahlen und ständig wechselnde Festwirte machten den Verantwortlichen beim Verkehrs- und Verschönerungsverein das Leben schwer. Nachdem letzterer vor Kurzem bekannt gegeben hatte, das Volksfest nicht mehr zu organisieren, stand es auf der Kippe. Allerdings waren sich alle Ratsmitglieder einig, dass das Volksfest erhalten werden soll. Da die Zeit drängt, wurde schnell eine Arbeitsgruppe zusammengestellt. In seiner Sitzung am Donnerstagabend, die in Abwesenheit von Bürgermeister Mirko Ketz und Zweitem Bürgermeister Manfred Graser der Dritte Bürgermeister Hubert Golde leitete, wurde außerdem ein Volksfestreferent ernannt.

