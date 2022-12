Pöttmes

vor 18 Min.

Einige Gundelsdorfer Bürger fordern Fällung "übergroßer" Bäume

Plus Der Pöttmeser Bauausschuss berät über Bäume in der Pfarrer-Beck-Straße in Gundelsdorf. Die Zufahrt zum Pöttmeser Tennisplatz soll dauerhaft verbessert werden.

Von Inge von Wenczowski

Mit dem Antrag einiger Anlieger der Pfarrer-Beck-Straße in Gundelsdorf hatten sich die Mitglieder des Bauausschusses in Pöttmes bei ihrer jüngsten Sitzung zu befassen. Die Anwohnerinnen und Anwohner forderten die Fällung von – nach ihren Angaben – übergroßen Bäumen in der Straße. Zudem sollten diese durch kleinere ersetzt werden.

