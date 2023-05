Eltern müssen in Pöttmes bald höhere Kita-Gebühren bezahlen

Plus Ab September verlangt Pöttmes für die Betreuung in seinen Krippen und Kindergärten mehr Geld. Auch für Fahrten mit dem Kindergartenbus müssen Eltern mehr bezahlen.

Auf Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern im Markt Pöttmes kommen ab Herbst höhere Gebühren zu. Auch die Fahrten mit dem Kindergartenbus werden teurer.

Der Marktgemeinderat beschloss mit großer Mehrheit, die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde zu erhöhen. Bei einer Buchungszeit von beispielsweise vier bis fünf Stunden müssen Eltern ab dem nächsten Kindergartenjahr für die Betreuung von Krippenkindern monatlich 196 Euro (bisher 187 Euro) bezahlen, bei Kindergartenkindern 118 Euro (112 Euro). Bei einer Buchungszeit von sieben bis acht Stunden sind es bei Krippenkindern künftig 256 Euro (234 Euro), bei Kindergartenkindern 154 Euro (143 Euro).